Bedrag crowdfundactie voor coronaboete al behaald: 'Zo snel al?!'

In één dag is het streefbedrag van de crowdfundactie voor de coronaboete van Lou en Taco al binnen. In een paar uur tijd werd er maar liefst 1600 euro verzameld.

"Het is heel rap gegaan", vindt organisator Reinard Maarleveld. Ergens had 'ie wel verwacht dat het geld snel bij elkaar zou zijn, want 'het leeft heel erg in Schiedam'. Maar zó snel? "In één middag en avond had ik écht niet verwacht."



Er klinkt enige trots door in zijn stem, als hij praat over de inwoners van Schiedam. Want zij hebben maar mooi voor elkaar gekregen dat Lou en Taco de boetes niet hoeven te betalen. "Mensen zijn hier ongelukkig met de reactie van de gemeente, en hoe er gehandeld is. Het heeft veel stof doen opwaaien hier."

Taco en Lou aten een gebakje voor de deur met de ouders van Taco. Ze hadden de stoelen netjes op 1,5 meter afstand van elkaar gezet. Toch kregen ze een allemaal een boete van € 390,- plus een strafblad.



"We willen laten zien dat de gemeente een vergissing heeft gemaakt door vier mensen die een gebakje zaten te eten, op te zadelen met een strafblad en een boete van zo'n 1600 euro. 'Schiedam met slagroom' laat zien dat Schiedam een hartelijke en warme stad kan zijn", aldus de organisator.

De crowdfundactie wordt gesloten. Lou en Taco kijken momenteel nog naar mogelijkheden om bezwaar te maken tegen de boete. Mocht deze worden ingetrokken, gaat het bedrag naar de Voedselbank Schiedam.