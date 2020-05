Agent gebeten door verdachte bij aanhouding

Een politieagent is zaterdagmiddag in Rotterdam-IJsselmonde gebeten door een persoon die hij aan wilde houden. De persoon werd verdacht van mishandeling en poging tot diefstal.

De politie ging af op een melding van een jongen die mishandeld was in een bus. Ook was er geprobeerd zijn tas te stelen. Kort daarna troffen agenten twee personen aan die voldeden aan het signalement.

De verdachten gingen ervandoor, maar konden na een korte achtervolging worden aangehouden. Eén van hen leek het echter niets eens te zijn met zijn aanhouding en zette zijn tanden in de hand van een van de agenten.

De agent is naar het ziekenhuis geweest, het letsel bleek mee te vallen. Hoe hij er nu aan toe is, is niet bekend.