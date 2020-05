Het weer van vandaag: zon, wolken en een bui

Vanavond is het nog bewolkt en valt er lokaal een spat regen. Vannacht wordt het overal droog en klaart het af en toe weer op. De minimum temperatuur ligt rond de 11 graden.

Morgen start de dag met flink wat zon, maar in de loop van de dag ontstaan er vooral in het oosten van de regio stapelwolken. Pal aan zee blijft het de hele dag zonnig. Het blijft de hele dag droog. De temperatuur ligt rond de 18 graden op het strand tot lokaal 21 graden in het oosten van de regio. De wind waait uit het noordwesten en is matig van kracht.

Vooruitzichten

De rest van de week lijkt het droge en zonnige lenteweer aan te houden. Verder ligt de temperatuur rond of net iets boven de 20 graden en staat er vaak maar weinig wind.