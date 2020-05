Een bijzonder gezicht zaterdagavond op het industrieterrein Dordtse Kil II. Een scooterrijder scheurde daar rond met een opvallend kenteken. 'Pak me dan' stond daarop. De politie wilde best een handje helpen.

Agenten slaagden er na een achtervolging namelijk in de man te stoppen. Het kenteken is ingenomen en de eigenaar van de scooter is beboet.