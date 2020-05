Sjoemelbrieven en fictieve werknemers: de Rotterdamse spookzaken van een Amsterdamse jurist

De jurist Pieter Vleeming heeft maar liefst twee kort gedingen aangespannen tegen tbs-kliniek de Kijvelanden in Poortugaal. Tot grote verrassing van de kliniek zelf. "In beide gevallen hebben we geen contact met hem gehad over een conflict". Vreemd? De zaak staat niet op zich. Mr. Vleeming lijkt te grossieren in spookzaken, die toch telkens de media halen. Schadelijk? "Hij geeft mensen valse hoop."

Pieter Johan Vleeming (57) houdt kantoor in Amsterdam. Al vele jaren zegt hij op te komen voor gedetineerden en tbs’ers. Alleen weten de mensen in kwestie dat zelf vaak niet. Zoekt hij aandacht, of vecht hij voor de verdrukten der samenleving? Is hij een fantast, of gewoon fanatiek? Tijdens een uitgebreid onderzoek vielen we van de ene verbazing in de andere.

Op 14 mei 2020 verstuurt Pieter Vleeming een persbericht. Het is het meest recente kort geding van de twee die hij tegen de Kijvelanden aanspant. Namens zes tbs’ers klaagt hij de kliniek aan, omdat patiënten al twee maanden geen bezoek krijgen en ’s avonds na 18.00 uur hun kamer niet mogen verlaten.

Beide regelingen zijn ingevoerd na de ontsnapping van 1 maart en naadloos overgegaan in de coronamaatregelen. Die laatste zijn door de overheid opgelegd. Vleeming eist het normale regime terug, op straffe van een dwangsom van 10.000 euro. De reactie van de Kijvelanden op het kort geding: "We horen dit via u, via Rijnmond."

Dat is merkwaardig, want in de door Vleeming ondertekende dagvaarding staat: 'De gemachtigde heeft de kliniek 3x aangeschreven, de laatste brief aangetekend, maar krijgt geen reactie zodat verzoekers genoodzaakt zijn dit kort geding te voeren.' Woordvoerster Marte Beenen van de tbs-kliniek: "We hebben geen brieven ontvangen. Zeker een aangetekend schrijven zou bekend moeten zijn. Onze juristen, noch het secretariaat weet hiervan."

Hoe zit dat, Pieter Vleeming? "Ze spreken niet de waarheid. Het is tactiek van de Kijvelanden. Zo houden ze de pers buiten de deur."

Gesjoemeld

Het andere kort geding tegen de tbs-instelling kondigt Vleeming op 27 april aan. Tbs’er Teun P. zou een conflict hebben over geld op zijn rekening, dat de kliniek niet wil vrijgeven. Vleeming schrijft (letterlijk): 'Helaas heeft de gemachtigde uit betrouwbare bronnen (advocaten) dat er wel vaker door de Kijvelanden wordt gesjoemeld met gelden van bewoners, zodat de rechter hier maar een uitspraak in moet doen.'

De dagvaarding is in moeizaam Nederlands geschreven, met de nodige taalfouten. De jurist zegt dat nog zeven tbs-gestelden zich gaan voegen bij de aanklacht. De Kijvelanden weet ook hier van niets. Marte Beenen: "We hebben geen concept-dagvaarding ontvangen en hebben ook deze zaak via Rijnmond vernomen. We zijn inmiddels door de Rotterdamse rechtbank benaderd over een Skype-zitting."

Geschillen tussen een tbs-kliniek en hun bewoners worden doorgaans eerst behandeld via een interne klachtenprocedure. Dat is hier niet het geval geweest. Pieter Vleeming schrijft ook in deze dagvaarding dat welgeteld drie brieven aan de kliniek onbeantwoord zijn gebleven. Hij stelt verder: 'De stichting de Kijvelanden heeft geen juridisch verweer gevoerd.'

Beenen: "Er is recent telefonisch contact geweest tussen de heer Vleeming en een maatschappelijk werker over de financiën van een patiënt. Wij hebben voor zover wij kunnen nagaan één brief ontvangen, die naar de patiënt was gestuurd. Voor zover bekend is er geen contact gezocht met onze juristen of advocaten."

Het is nog curieuzer. Pieter Vleeming zegt dat hij de deur plat heeft gelopen bij de Kijvelanden. "Drie weken geleden ben ik daar nog geweest." Dat wekt verbazing. Vanwege de al genoemde coronamaatregelen blijven de deuren grotendeels dicht voor bezoekers. Alleen bij uitzondering mogen er mensen van buitenaf naar binnen.

Is de Amsterdamse jurist recentelijk langs geweest? Woordvoerster Marte Beenen: "Volgens onze bezoekersregistratie klopt dit niet."

Verduistering hond

De Teun P. die wordt opgevoerd als klagende partij is geen onbekende. Op 30 augustus 2019 zegt Vleeming strafaangifte te doen namens P. tegen Dierenopvang Rijnmond. Vanwege 'verduistering van een opgeleide politiehond.' Het dier zou zijn overleden, maar volgens Vleeming ontbreekt daarvoor het bewijs. Hij eist 33.488,50 euro, want: 'Dat is een goed opgeleide politiehond wel waard.'

Dierenbescherming Nederland zegt de zaak te kennen. In 2013 is daar al een rechtszaak in Rotterdam over gevoerd. In 2007 is Teun P. gearresteerd en werd zijn hond ondergebracht bij de Dierenopvang. Het dier overleed een jaar later en P. vond dat de stichting nalatig was geweest.

Ook destijds is 33.000 euro geëist, maar de rechter wees de claim af. De Dierenopvang viel niets te verwijten. Sterker, de heer P. kreeg nog een gepeperde rekening van 7600 euro voor het verzorgen van de hond gedurende 539 dagen.

Goed, de hond was dus dood, dat is ook door de rechter vastgesteld. Waarom dan elf jaar later nog aangifte doen wegens diefstal? Vleeming: "Ik heb besloten die zaak in te trekken."

Messen

Een juridisch kansloze zaak, een ronkend persbericht en daarna blijft het stil. Dat zien we ook bij de volgende aankondiging van 18 februari 2020: een kort geding tegen burgemeester Aboutaleb van Rotterdam. Die had geopperd dat ouders van kinderen met een mes een boete moeten krijgen. Vleeming in de dagvaarding: 'Het heeft u voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam moge behagen de beslissing van de burgemeester per direct en met de meeste spoed te vernietigen.'

Nou ja, spoed. We zijn drie maanden verder en de bestuursrechter in Rotterdam heeft nog geen verzoek voor een kort geding binnengekregen. Op het Rotterdamse stadhuis is dit kort geding evenmin bekend. Dus weer met Pieter Vleeming gebeld. "Daar weet ik niets van." Het verzoek voor een kort geding, gestuurd naar Rijnmond, is door hem persoonlijk ondertekend, toch? “Die zaak doet een kantoorgenoot van mij."

Vleeming spelt zijn naam: Laurens van Straelen. De collega-jurist zou terugbellen, maar dat is tot op heden niet gebeurd. Opmerkelijk: Google geeft maar één hit bij "Laurens van Straelen". In 1789 maakte hij de inscriptie op de wijzerplaat van een klok in het Belgische dorpje Zepperen.

Heeft "Vleeming c.s. in Amsterdam" überhaupt wel meerdere werknemers? Uit gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt dat Pieter Vleeming enig aandeelhouder is. Op de website "Vleeming c.s. schuldsanering" staat onder het kopje Fotogalerij : 'Even voorstellen? De hieronder geportretteerde medewerkers kunnen ook uw bedrijf van dienst zijn.' Het betreft echter stockfoto’s: gratis foto's voor algemeen gebruik, met in dit geval in scène gezette kantoorsituaties. Het zijn sowieso geen medewerkers van Vleeming c.s.

Failliet

Meerdere mensen die wij spreken, zeggen dat Pieter Vleeming vrijwel altijd een eenmansbedrijfje heeft gerund. Dat wordt pijnlijk duidelijk in 2013. In dat jaar gaat de Bond van Wetsovertreders (BWO) failliet, waarvan Vleeming voorzitter is. Hij trad op namens duizenden leden (gedetineerden en tbs’ers), zo beweerde hij altijd.

De curator stelt vast dat de BWO uit één persoon bestaat, Pieter Johan Vleeming. Een boekhouding en ledenbestand kunnen niet worden overlegd. Jaap Brandligt is directeur van Bonjo , een overkoepelende organisatie voor (ex-)gedetineerden. "De BWO was één man, niet meer. Ze wilden met ons samenwerken maar dat hebben we afgewezen. Vleeming kon geen stukken overleggen. Die leden waren er helemaal niet."

Ondanks het faillissement en ondanks de onthulling over de 'bond zonder leden', onder meer in de Volkskrant , geeft Vleeming de club een doorstart. Sinds 2017 zijn er twee medebestuurders, zo staat in gegevens van de Kamer van Koophandel. Vleeming kondigt aan dat de BWO meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2018, onder meer in Rotterdam. Helaas gaat het feest niet door omdat de jurist zich te laat aanmeldt.

Met zijn bond weet hij nog regelmatig de pers te halen. Zo spant hij een zaak aan voor Mohammed B., maakt bekend dat 'zwembadpedo' Benno L. lid is geworden van de BWO en hij zou een vriend zijn geweest van de vermoorde, linkse activist Louis Sévèke.

De reacties in de media blijven niet lang uit: Mohammed B. zegt nooit contact met hem te hebben gehad, Benno L. kent Vleeming niet en de familie van Sévèke ontkent de innige vriendschap.

Pedofielenvereniging

In juni 2019 wordt door een stichting aangifte gedaan tegen oud-bestuursleden van pedofielenvereniging Martijn. Vleeming doet op zijn beurt namens Martijn aangifte tegen die stichting. Echter, voorzitter Marthijn Uittenboogaard zegt in diverse media: "Ik weet van niets. Die aangifte is niet namens ons gedaan." Het klinkt zo langzamerhand als het sprookje van de kleren van de keizer.

Dat is ook de indruk bij TBS Nederland, dat regelmatig te maken heeft gehad met protestacties van Vleeming 'namens tbs’ers'. In november 2017 gaan ze met de jurist om tafel zitten en stellen een eis: laat zien namens welke tbs-gestelden u opereert (namen en rugnummers graag) en om welke problemen het gaat. "De heer Vleeming is na die datum niet met concrete namen en klachten gekomen", zegt een woordvoerder.

Wel legt hij in juli 2018 een nieuwe beschuldiging op tafel: in meerdere tbs-klinieken, onder meer in de Kijvelanden, zou een 'levendige handel in kinderporno' bestaan. Namens bezorgde tbs-patiënten zou hij een brandbrief sturen naar het ministerie van justitie. Het ministerie zegt dat de brief nooit is aangekomen. Namens welke patiënten hij spreekt, is andermaal onbekend.

Zaken aanspannen namens fictieve anderen, dat lijkt het patroon. Maar er valt nog meer op. Het zijn vaak actuele kwesties met veel publiciteit. Alsof hij op een al rijdende trein stapt, wetend dat journalisten sowieso belangstelling hebben.

Vuilniszak

In december 2018 ontsnapt een gevangene uit de Schie in Rotterdam door zich te verstoppen in een vuilniszak. Pieter Vleeming, namens de BWO, weet het zeker: de man zat niet in een vuilniszak, het was een procedurefout. De jurist krijgt alle ruimte in het AD om zijn verhaal te doen. 'Die zakken zijn veel te dun', zegt hij. Bij de zitting op de rechtbank blijkt dat hij de plank misslaat: het was wel degelijk een ontsnapping per vuilniszak.

Ook de coronacrisis komt langs. Pieter Vleeming spant een kort geding aan tegen Transavia vanwege een niet uitgevoerde vlucht. Dat doet hij namens een Rotterdamse mevrouw, zegt hij tegen Rijnmond op 2 april, maar er zijn nog meer gedupeerden die hij meeneemt in de procedure.

Het verhaal is lastig te checken. De luchtvaartmaatschappij wil niet op individuele gevallen reageren. De rechtbank in Haarlem (waar Transavia onder valt) zegt nog geen verzoek tot kort geding te hebben ontvangen. Dus maar weer bij Vleeming nagevraagd. "Dat komt nog." Maar een kort geding is toch spoedeisend? “Dat kan ook nog na zes weken.”

Probeert hij daarmee de pers aan het lijntje te houden? Of handelt hij simpelweg in lege dozen? Jaap Brandligt is duidelijk: ”Hij is notoir onbetrouwbaar. Het is niks en het wordt niks. Ja, dat mag u citeren. Hij weet hoe ik over hem denk.” Wat drijft hem dan? "Ik denk dat hij zich zo belangrijk voelt, aandacht krijgt. Hij slaagt er toch elke keer in de publiciteit te halen."

Treurig

Wie praat met mensen die te maken hebben gehad met Pieter Vleeming bemerkt steeds dezelfde mengeling van boosheid en medelijden. Woorden als ‘sneu’ en ‘treurig’ vallen al snel.

Maar is het ook schadelijk wat hij doet? Bij tbs-instellingen als de Kijvelanden maken ze zich wel zorgen. "Voor patiënten kan het vervelend zijn, want hij geeft aan hen valse hoop. Terwijl we goede, interne klachtenprocedures hebben met onafhankelijke beroepsmogelijkheden. Deze worden nu doorkruist. Het kost ons ook veel extra tijd en energie en dat in een sector die toch al onder druk staat. We doen als tbs-instelling onze uiterste best om de maatschappij veiliger te maken. Dan is het jammer dat veel geld en energie in dit soort alternatieve juridische procedures gaan zitten."

Jaap Brandligt van Bonjo reageert laconiek. "Vleeming is een volstrekte onbenul en in zijn onbenulligheid richt hij geen schade aan. Niemand neemt hem serieus."

Zijn spookzaken houden in ieder geval de aangeklaagde instellingen, journalisten en de rechtspraak bezig. Kan hij zomaar procedures blijven aanspannen? Het simpele antwoord is: ja. Het is een grondrecht van iedere burger om naar de rechter te stappen.

Slechts bij hoge uitzondering zal de rechter op de rem trappen, zoals in de zaak van de Dordtse bezwarentijger Mustafa Karasahin . Hij bombardeerde de gemeente Dordrecht met klachten en de rechter greep in: "Gedaagde legt buitenproportioneel beslag op het gemeentelijk apparaat met geen ander doel dan de gemeente Dordrecht een hak te zetten en te schaden". De Dordtenaar werd op rantsoen gesteld en mocht nog maar een beperkt aantal brieven per maand sturen.

Zover is het nog lang niet bij mr. PJ Vleeming, die zich sowieso van geen kwaad bewust is. De 'boevenbond' BWO is weliswaar opgedoekt in 2019, er is nog volop werk te doen. "We zitten hier met vijf man op kantoor en hebben 1300 zaken in behandeling." Verdere vragen van Rijnmond wenst hij niet te beantwoorden. "Wilt u mij niet meer bellen? Ik zet Rijnmond vanaf nu op de zwarte lijst. U krijgt geen persberichten meer, want u doet er toch niets mee."