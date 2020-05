Guerrilla-yoga op wiebelend ponton vanwege corona: 'Dit hadden we anders nooit gedaan'wiebelend ponton vanwege corona: 'Dit hadden we anders nooit gedaan'

Eén van de pontons aan de Rotterdamse Coolhaven biedt een ongebruikelijke aanblik, met misschien nog wel vreemdere geluiden. "Fingertips on the blocks, and stay. Breath in, come up again." Het is de stem van yogalerares Franziska Wien. Samen met Olga Russel geeft zij tot 1 september buiten les.

"Ik verheug mij er waanzinnig op", zegt Franziska voorafgaand aan de eerste buitenles. "We zijn nu alleen nog maar online bezig. We zien onze studenten niet meer en dat is eigenlijk heel erg frustrerend. Eindelijk mogen we weer live lesgeven!"

Het is op zich niks nieuws, buiten les. Gedwongen door de coronacrisis zijn er al heel wat sport- en yogascholen voorgegaan. Maar er is één belangrijk verschil met Yogaschool Coolhaven. "We wilden eigenlijk al heel lang iets anders dan online lesgeven. Dus we dachten, we gaan de stad verkennen met yogalessen", zegt Olga. "Het leek ons een geweldig idee om iedere vrijdag op een nieuwe plek yogales te geven. Een soort van guerrilla-yoga", zegt ze lachend.

Het is een pittige opgave om iedere vrijdag een bijzondere plek in Rotterdam te vinden. Olga heeft al een aantal plekken op het oog. Eén daarvan wil ze wel prijsgeven; een binnentuin in Spangen.

Zeulen met matten

Enthousiast zijn Olga en Franziska zeker. Maar ze hebben zich wellicht wel enigszins verkeken op de praktische consequenties van hun plan... het gezeul met yogamatten. Waszakken vol matjes worden achterop de fiets en de scooter geplaatst. Al wiebelend en zeulend wordt de weg naar het ponton ingezet.

Tegen 17:30 uur klauteren de eerste deelnemers ponton 'Atteck20' op. De zon breekt door als de yogamatjes op anderhalve meter afstand worden uitgerold. Uiteindelijk verzamelen zich zeventien studenten.

"Dit is heerlijk. Gewoon weer lekker yoga doen", zegt deelneemster Judith. "En dan ook nog eens buiten. Ik denk dat het wel lekker is, die frisse lucht erbij". Ook Geert is enthousiast: "Het is wel leuk. Je zit wel gewoon in de kijkert, maar je hebt toch een beetje je eigen plekkie zo".

Concentreren op een wiebelend ponton?

Terwijl het water zachtjes tegen het ponton klotst, volgen de deelnemers de instructies van hun yogalerares. "The fourth time, come down and put your fingers onto the block."

Rotterdammers zijn duidelijk wel wat gewend in hun stad. Vanaf een balkonnetje of vanachter het keukenraam worden de verrichtingen op het ponton gevolgd, maar niemand kijkt er vreemd van op. "The left foot backwards, roll your shoulders back", vervolgt de yoga-instructrice.

Een dertiger stopt even om de boel te aanschouwen. "Je moet mediteren, je moet in staat van rust zijn. Dat gaat niet op een wiebelend ponton", constateert hij. Een andere voorbijganger reageert milder. "Lekker oefenen man. Is goed voor de spieren. Prachtig."

Eén voordeel van de coronacrisis

Olga en Franziska zijn tevreden na de eerste buitenles. "Het was echt geweldig. De crisis heeft ook zijn voordelen, want we hadden dit anders nooit gedaan", zegt Franziska lachend.

"Ik vond het heel goed te doen op dit ponton", zegt Mia. "Ik kon me wel concentreren op de oefening. Want dat is eigenlijk yoga hè, dat je uit je gedachten gaat. En dat lukte goed". Voor Geert staat het als een paal boven water: "Eigenlijk zou dit altijd buiten moeten zijn. Ik schrijf me weer in voor de volgende keer".



Op welke guerrillalocatie de les van komende vrijdag wordt gegeven, is nog niet bekend. Dat wordt één dag van tevoren prijsgegeven.