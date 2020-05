Vaker brandjes bij volkstuinvereniging Schiedam, 'maar lang niet altijd aangestoken'

Twee tuinhuisjes op het complex van volkstuinsvereniging Vijfsluizen in Schiedam brandden in de nacht van zaterdag op zondag volledig uit. En dat is niet voor het eerst. "Maar er is lang niet altijd sprake van brandstichting", zegt voorzitter John Maris.

Op het terrein van de volkstuinsvereniging staan 350 huisjes, die gemiddeld een stuk grond van 250 vierkante meter hebben. Maris heeft niet het idee dat de brand van afgelopen nacht is aangestoken. "Zo'n dertig meter verderop zaten er nog mensen bij hun tuinhuisjes om een verjaardag te vieren. Zij hebben helemaal niets gezien."

Toen deze bewoners de brand opmerkten, kwamen zij meteen in actie. Maar dit bleek een riskante onderneming. Met een tuinslang probeerden zij het vuur te blussen totdat een gasfles ontplofte. Door deze ontploffing en door de harde wind, sloegen de vlammen over op een tweede huisje.

Brandstichting

De politie weet nog niet wat de oorzaak is van de brand en doet onderzoek. "We kunnen brandstichting nog niet uitsluiten," zegt een woordvoerder. Volgens Maris zijn er camerabeelden bekeken en is daarop niets te zien. De voorzitter was afgelopen nacht zelf ook in zijn tuinhuisje, maar dat staat enkele honderden meters verderop.

Er gaat dus weleens vaker een houten tuinhuisje in vlammen op, maar van echt grote overlast op het terrein wil de voorzitter niet spreken. "Er zijn in het verleden ook andere oorzaken voor brandjes geweest. Eigenaren gaan hier bijvoorbeeld zelf aan de slag met het aanleggen van zonnepanelen of zij zijn in de weer met accu's op stroomkabels. Dan kan zoiets gebeuren met houten huisjes. Maar het is ook weleens voorgekomen dat er door een open raampje brandbare vloeistof naar binnen is gegoten."

Eigenaren

Brandstichting of niet, het doet de voorzitter flink pijn als iemands tuinhuisje in vlammen opgaat. "Eigenaren van één van deze huisjes zijn tussen de 70 en 80 jaar oud. Die hebben heel hun ziel en zaligheid in de tuin en het huisje gestoken. Dat je hen dan 's ochtends moet bellen, doet me wel wat."