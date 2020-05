Schone handen door alcohol uit honing van Schiedamse bezige bijen

"Als je geen gebruik maakt van de mogelijkheden van het moment dan ben je geen ondernemer", zegt Alwine van Winsen van Bee Serious in Schiedam. Ondertussen wordt desinfecterende handspray gemaakt van alcohol uit honing terwijl de glimmende ketels toch bedoeld waren voor vloeibaar spul voor de inwendige mens.

Drukke tijden voor Alwine want er is grote vraag naar de 'anti-corona-spray', er is een nieuwe grotere stookketel gearriveerd en het is de tijd om koninginnen te telen voor de bijenvolken van Bee Serious. Imker John de Greef heeft het er druk mee. "Ik ben bezig om de juiste larfjes te selecteren die moeten uitgroeien tot koninginnen. Ze krijgen zogenaamd koninginnengelei van de bijtjes en zo krijg je de beste kwaliteit."

Niet agressief

De Greef is vrijwilliger bij het project Bee Serious. Hij werkt het liefst zonder bescherming en zoekt tussen de duizenden insecten naar de juiste kandidaten om uit te groeien tot 'super baarmoeder van eitjes'. Bang om gestoken te worden is hij niet. "Het is een ras dat niet agressief is en bovendien zijn het jonge bijtjes, dan kan het zo", vertelt hij bevlogen op het winderige dak van het ONS-gebouw in Schiedam.

Op het dak worden koninginnen geteeld die over een paar weken in de hele regio worden neergezet met hun volken. De tientallen bijenkasten staan al klaar voor transport naar diverse plekken in de regio Rijnmond.

Handspray

Wat ooit begon als een project om de bedreigde honingbij te helpen is inmiddels uitgegroeid tot een producent van verschillende gedistilleerde dranken op basis van alcohol gewonnen uit eigen bijenhoning. Samen met haar partner Rob van der Gaag huurt Alwine een ruimte in het voormalig nutsbedrijf van Schiedam. Daar worden bijen geselecteerd en geteeld, drank gestookt en inmiddels ook reinigende handspray gemaakt. "De vraag naar onze drank vanuit de horeca viel weg natuurlijk en dan moet je improviseren", vertelt ze. "Daarom maken we de handspray die we nu ook in grotere flessen gaan doen. De opbrengst van onze producten gaat gewoon weer terug in het project om de bijen in stand te houden."