RIVM: elf nieuwe coronadoden, dertien ziekenhuisopnames

Er zijn tot nu toe zeker 5822 mensen in Nederland overleden aan het coronavirus, zo meldt het RIVM zondag in een nieuwe update. Het aantal sterfgevallen is met 11 gestegen.

Het aantal nieuw gemelde sterfgevallen is lager dan gisteren, toen het RIVM 23 nieuwe coronadoden meldde. In de afgelopen 24 uur zijn 13 mensen in het ziekenhuis opgenomen. Een dag eerder waren dat er tien. In totaal zijn nu 11.672 opgenomen (geweest) in het ziekenhuis.

Het aantal geregistreerde besmettingen in Nederland staat inmiddels op 45.236. Dat is een toename van 172. Zaterdag waren dat er 176.

Twee mensen in regio overleden

In de regio zijn twee mensen in de afgelopen 24 uur overleden aan het coronavirus. Dat blijkt uit dezelfde cijfers van het RIVM. Allebei komen zij uit Dordrecht. Een persoon uit Rotterdam is opgenomen in het ziekenhuis. In totaal zijn er 26 meldingen van positieve geteste mensen uit onze regio.

Kijk hieronder naar de cijfers van jouw gemeente. Het eerste getal staat voor het aantal geconstateerde besmettingen, het tweede getal voor het aantal ziekenhuisopnames, het derde getal voor het aantal coronadoden in die gemeente.

RIVM - 24 mei, 14.00 uur:

Alblasserdam 42 - 10 - 4

Albrandswaard 97 - 14 - 8

Barendrecht 127 – 40 – 12

Brielle 32 – 11 - 0

Capelle a/d IJssel 283 - 52 - 52

Dordrecht 435 - 83 - 40

Goeree-Overflakkee 259 - 53 - 33

Gorinchem 148 - 18 - 15

Hardinxveld-Giessendam 33 - 2 - 2

Hellevoetsluis 65 - 16 - 2

Hendrik-Ido-Ambacht 53 - 8 - 5

Hoeksche Waard 294 - 77 - 20

Krimpen a/d IJssel 75 - 10 - 7

Lansingerland 177 - 42 - 24

Maassluis 62 - 20 - 4

Molenlanden 114 - 18 - 8

Nissewaard 173 - 54 - 17

Papendrecht 69 - 9 - 6

Ridderkerk 130 - 37 - 15

Rotterdam 2327 - 501 - 327

Schiedam 225 - 56 - 23

Sliedrecht 57 - 9 - 5

Vlaardingen 263 - 43 - 28

Westvoorne 25 - 6 - 0

Zwijndrecht 150 - 23 – 18

Totaal: 5715 besmettingen & 1212 ziekenhuisopnames & 675 coronadoden