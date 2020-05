Koolwijk stoft hbo-diploma Commerciële Economie af: 'Almere City staat overal voor open'

Ryan Koolwijk speelt tenminste nog één seizoen in het betaalde voetbal. Niet bij zijn geliefde Excelsior, maar bij Almere City. Daarna hoopt de 34-jarige Rotterdammer met zijn tien jaar geleden afgeronde hbo-studie Commerciële Economie in het voetbal te blijven.

Met een diploma op zak wil Koolwijk na zijn carrière graag iets in het voetbal blijven doen. "Dat is ook iets waar ik met Almere City over heb gesproken. Zij willen me daarin helpen en dat klinkt super positief. Zij hebben aangegeven voor alles open te staan. Om eraan te proeven. Daar ben ik heel benieuwd en nieuwsgierig naar."

Koolwijk verwacht zijn carrière bij Almere City af te sluiten. Hij heeft voor één seizoen getekend, met een optie voor nog een seizoen. "Mijn eerste gevoel bij Almere City was dat het een kleine club was. Ze zijn het stadion aan het verbouwen. Eigenlijk alles wordt verbouwd en ziet er goed uit. Alles ziet er eredivisiewaardig uit. Ze willen binnen een aantal jaren promoveren, dus dat klinkt allemaal mooi."

Huilende kinderen

Koolwijk verkaste na de degradatie van Excelsior naar Slowakije om voor Trencin te voetballen. Toen brak het coronavirus uit en stopte ook daar de competitie. Hij besloot in eerste instantie om in Slowakije te blijven, maar bleef worstelen met de onzekerheid die het virus met zich meebracht.

Uiteindelijk moesten alle spelers van Trencin salaris inleveren om de club te redden. "En daar stonden we voor open. Maar ze besloten om zelf percentrages tussen de twintig en vijftig procent te binden aan spelers. Dus niet bij iedereen hetzelfde. Bij mij zat het rond de vijftig procent. Daar ging ik sowieso niet mee akkoord. We zijn uiteindelijk gaan zitten om er netjes uit de komen en dat is gelukkig gelukt."

Een andere reden was dat Koolwijk zijn gezin in Nederland miste. "Voorheen misten zij mij ook al, maar om de twee maanden zagen we elkaar. Toen hun school en voetbal thuis in Lekkerkerk verviel, gingen ze steeds meer aan mij denken. Ik kreeg steeds meer telefoontjes met huilende kinderen. Dan vraag je je op een gegeven moment af waar je mee bezig bent. Ik weet waarom ik naar Slowakije ben gegaan, maar als je niet kan voetballen wil je gewoon lekker naar huis."

Clubliefde

Koolwijk begon in de Excelsior-jeugd en debuteerde daar in 2007 in het eerste elftal. In 2011 verliet hij de club voor NEC en kwam uiteindelijk via FC Dordrecht en Trencin in de zomer van 2019 weer terug bij de Kralingers. Niet gek dus dat hij met zijn terugkomst direct weer gelinkt werd aan Excelsior.

Op de vraag waarom hij niet voor de derde keer bij de Rotterdamse club terugkeert is hij helder. "Heel simpel. Die keuze was er niet. Ik heb geen contact gehad met Excelsior. Het liefst was ik nooit gedegradeerd en had ik mijn carrière bij Excelsior afgesloten."

Vanwege een clausule in het contract van Koolwijk werd deze door de degradatie ontbonden. "Ik heb aangegeven dat ik graag zou helpen om de club naar boven te brengen. Veel mensen kennen het verhaal niet en zeggen dat ik geen clubman ben. Ik denk dat ik samen met Luigi Bruins júist een clubman ben en dat ik het daarom juist jammer vind dat ik niet ben gebleven."

Maar waarom is hij dan niet gewoon op Woudestein gebleven? "Een goede vraag... Ik heb nooit meer iets gehoord. Ze zeggen clubliefde is voor altijd en dat is er zeker. Maar is dat altijd van twee kanten? Uiteindelijk denk ik dat de liefde er altijd is als het goed gaat en je goed presteert. In mijn laatste periode bij Excelsior had ik geen goede fase. Het liep met de club niet zo goed en dan blijkt dat de clubliefde niet altijd wederzijds is."