Voormalig burgemeester Ivo Opstelten: 'Ik mis Feyenoord echt ontzettend'

"Ik mis Feyenoord echt ontzettend, vooral op zo'n zondagmiddag", zegt Ivo Opstelten, voormalig burgemeester van Rotterdam en groot sportliefhebber. In Nederland wordt vanwege de coronacrisis al maanden niet meer gevoetbald. In Duitsland sinds kort weer wel, zonder publiek. "Ik ga vanmiddag dus maar naar een wedstrijd in de Duitse voetbalcompetitie kijken."

In coronatijd zit hij, samen met zijn vrouw Mariette, dus vooral thuis. "Dat gaat prima. We willen weer een normaal leven leiden, weer naar buiten, maar als het niet kan kan het niet. Daar moet je je aan houden, dat lukt ons goed", vertelt de inmiddels 76-jarige Opstelten.

Thuis kruipt Opstelten vaker dan normaal achter de computer. "Ik heb veel zoom en skype-meetings om dingen te bespreken. Dat vind ik wel leuk. Ik heb vier dochters, waarvan er een in Vietnam zit. Daar spreken wij dan een uurtje mee. Neem je nu veel meer de tijd voor."

Mark Rutte

De tijd neemt Opstelten ook voor het lezen van kranten. Samen met zijn vrouw. "Met mijn vrouw heb ik een afspraak wie het eerst welke krant mag lezen 's ochtends. Je moet wel bijblijven", aldus Opstelten. En dus leest hij ook veel verhalen over premier Mark Rutte. "We mogen van geluk spreken dat we hem als minister-president hebben in deze crisistijd. Ik vind dat hij het uitzonderlijk goed doet. Een geweldige communicator. Hij is volstrekt zichzelf, heel authentiek en heel intelligent."

Luister hierboven naar het hele gesprek van presentator Peter van Drunen met Ivo Opstelten.