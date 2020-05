Vrijwilligers maken een sober Suikerfeest tóch een beetje gezellig

De ramadan is voorbij en dat wordt gevierd tijdens het Suikerfeest (Eid-al-Fitr). Normaal gesproken is dit een moment waarop je samenkomt met familie en vrienden om naar de moskee te gaan en gezellig te eten en te drinken, maar door corona is het dit jaar een sobere bedoeling. Gelukkig zijn er regiogenoten die mensen tijdens deze dag een hart onder de riem willen steken.

Souad Achour van Stichting Inclusia heeft samen met een aantal vrijwilligers pakketjes met Marokkaanse lekkernijen klaargemaakt. Deze brengt ze langs bij eenzame vrouwen in Schiedam, die grotendeels alleen thuis zijn. "Dit jaar is echt een bijzondere ramadan geweest, wegens corona. Vrouwen hebben niet de mogelijkheid gehad om bij elkaar te komen, dus we willen ze hiermee blij en gelukkig maken."

We zijn ze niet vergeten

De vrouwen zien elkaar normaal gesproken vaak en vormen steun voor elkaar. "De vrouwen missen elkaar heel erg. Ook het gebed samen, en eten met familie. De gezelligheid." Saoud legt uit dat dit gebaar voor deze vrouwen dan ook heel veel betekent. "Je geeft ze hiermee het gevoel dat je ze echt niet bent vergeten. En dat je dit feest met hen wil delen."

De waardering straalt van de vrouwen af. "Ik ben heel blij. En ik ben verrast. Het is een fijn gevoel dat Souad aan mij heeft gedacht en de warmte overdraagt", laat een breedlachende mevrouw weten. Een ander laat weten dat het een eenzame ramadan was, maar dat het gebaar van Souad echt een lichtpuntje is. "Ik ben altijd alleen thuis. Dat is moeilijk."

Schoolspullen en speelgoed

De Rotterdamse Esra Gül vindt het ook belangrijk om mensen op te vrolijke vandaag. Zij is op eigen initiatief aan de gang gegaan met speelgoed- en schoolspullenpakketten voor 33 Rotterdamse kinderen die het niet breed hebben. "Een glimlach op het gezicht van een kind maakt mij zo blij. Vooral tijdens deze coronaperiode wil ik extra mijn best doen om de kinderen te verwennen."

Want, voor kinderen is dit een hele speciale feestdag. "Vroeger toen ik kind was, ging je op bezoek bij familie, Dan kus je handen, krijg je geld en leuke cadeautjes en nu tijdens deze coronaperiode loopt dat iets anders", vertelt ze bevlogen. "Ik ben echt trots dat ik dit kan doen."