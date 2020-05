Boa kijkt terug op drie dagen geen boetes: 'dit keer maakten we melding bij de politie'

Erik van Vliet is een buitengewoon opsporingsambtenaar in Rotterdam en deed afgelopen week mee met het protest. Hij vertelt er bij Peter van Drunen op Radio Rijnmond over en gaat ook in op de recente belaging van boa's in IJmuiden.

"Het is echt verschrikkelijk voor de collega's in IJmuiden, maar deze video legt precies de vinger op de zere plek. Want dit incident wordt toevallig gefilmd, maar door heel Nederland zijn er nog tal van incidenten met boa's die niet worden gefilmd", vertelt Van Vliet. "Ik denk dat iedereen heeft gezien hoe die politieagent op een gegeven moment zijn wapenstok trok. En dat alle jeugd wegstoof."

Politiemelding

Het doel van de protestactie was om voortaan de straat op te mogen met een wapenstok en pepperspray. Tijdens de drie dagen zonder boetes hebben de boa's dan ook vrijwel niet ingegrepen. "We maakten onze rondes en daarbij werden soms beledigd. Normaal zouden we dan toch het gesprek aangaan. Maar dit keer maakten we er melding van bij de politie."

Echt boetevrij waren de dagen niet. "Als het echt uit de hand liep, dan grepen we wel in. Of we schreven bonnen als we vonden dat er iets gebeurde wat echt niet door de beugel kon."

Studiogast Willem Schouten, videoregisseur van dagblad de Telegraaf, over de vraag of boa's volgens hem extra verdedigingsmiddelen moeten krijgen: "Wapenstok en pepperspray lijkt me moeten kunnen, maar een dienstpistool vind ik ver gaan. Ik vind het een moeilijke vraag. Een wapen helpt niet als je wordt beledigd."

Willem aan Erik: "Wat is je grootste wapen?" "Communicatieve vaardigheden zijn mijn belangrijkste wapen", antwoordt Erik. "Daar kom je negen van de tien keer heel ver mee. Maar juist voor de momenten waar het niet goed gaat, daar wil je je beschermd voelen. Als je je bedenkt dat bijvoorbeeld ook jongeren soms met een steekwapen rondlopen, dan vind ik het best wel realistisch wat we vragen."