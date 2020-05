Belangrijke wissels Kijfhoek komende dagen hersteld

Het rangeren op Kijfhoek ligt sinds vorige week stil. Uit onderzoek bleek namelijk dat 19 van de 160 spoorwissels op het spooremplacement afwijkingen vertoonden. Een deel daarvan is de afgelopen dagen al geïnspecteerd en waar nodig hersteld. Voor het weekeinde waren nog acht wissels buiten gebruik.



Sinds vorige week komen ProRail, de vervoerders en de aannemer bijeen in een crisisteam. Dat maakt sneller duidelijk waar de problemen zitten. Daarom volgt maandag een algehele buitendienststelling. Daardoor kunnen de drie belangrijkste wissels worden hersteld. Dit gebeurt door het aanbrengen van 28 zogeheten thermietlassen. "Dit is enorm veel werk. Het is een zeer ingewikkeld proces, waar gespecialiseerde lassers voor nodig zijn", laat ProRail weten.

Als deze klus geklaard is, kunnen die wissels weer worden gebruikt. Voor het herstel van de overige wissels wordt deze week een plan uitgewerkt. Het repareren is minder urgent, omdat deze wissels minder belangrijk zijn voor de treinbewegingen op het emplacement, zegt ProRail

De spoorvervoerder hoopt na de werkzaamheden de hinder voor de goederenvervoerders op het terrein voor het grootste deel te hebben weggenomen. "Met name het wagenladingvervoer van DB Cargo, dat gebruikmaakt van de rangeerheuvel, wordt hard getroffen."

Extra personeel

De vervoerder heeft de afgelopen periode extra personeel moeten inzetten om het proces op Kijfhoek op tijd te kunnen afronden. De problemen op het rangeerterrein komen dan ook niet gelegen. Door de coronacrisis is het vervoer over spoor weer meer in beeld, omdat bijvoorbeeld het passeren van grenzen geen tijdverlies optreedt.