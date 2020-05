Autorijstroken opgeofferd voor meer fietsruimte rondom Erasmusbrug

Voor het coronavirus uitbrak, fietsten dagelijks zo'n 14.500 mensen over de Erasmusbrug. Eerder werden de verkeerslichten al anders afgesteld, zodat fietsers en voetgangers langer groen hadden op de route van en naar de Erasmusbrug. Dat had alleen als nadeel dat soms meerdere rijrichtingen voor fietsers tegelijk groen hadden, waardoor zij elkaar moesten kruisen of passeren bij het oversteken.

"Opstoppingen, gevaar, of zelfs wachten op de rijbaan om verder te kunnen, waren daar gevolgen van", zegt wethouder Judith Bokhove (Mobiliteit). "We maken nu extra ruimte, zodat fietsers en voetgangers ruimte voor elkaar kunnen maken om veilig over te steken."

Die extra ruimte betekent ook dat fietsers eenvoudiger anderhalve meter afstand kunnen houden als zij bij het verkeerslicht staan te wachten.

Vier maanden

De aanpassingen bij de Erasmusbrug zijn een proef, die onderdeel uitmaakt van de Rotterdamse Mobiliteitsaanpak. "We hopen met dit plan te bereiken dat meer mensen gaan fietsen. Dat draagt bij aan een schonere stad", zegt Bokhove. Het experiment duurt vier maanden.

Meer ruimte voor fietsers betekent automatisch dat iemand ruimte moet inleveren. In dit geval is gekozen om diverse autorijbanen op te offeren. Wat dat voor effect zal hebben als bijvoorbeeld de Maastunnel dicht is, moet de tijd uitwijzen. "Als het helemaal mis gaat, kunnen we eerder stoppen met het experiment", zegt Bokhove. "Daar leren we van. Als het wel goed gaat, kijken hoe we het meer bestendig maken naar de toekomst toe."

Fietsers

De fietsers die maandagochtend als eersten van de nieuwe situatie gebruik maken, zijn in ieder geval positief gestemd. "Je ziet hier vaak fietsers doorschieten, er ontstaan gevaarlijke situaties en opstoppingen. Die anderhalve meter afstand houden blijft wel moeilijk. Dan wil je afstand houden, maar komt de ander dichterbij. Dat blijft lastig, maar deze aanpassingen maken het wel gemakkelijker."

Ook een andere fietser vindt de aanpassingen een goede zaak. "Ik denk wel dat dit mensen stimuleert om de fiets te pakken, zeker in tijden van corona. We weten dat het openbaar vervoer nu moeizamer is, dus de fiets pakken is makkelijker."

