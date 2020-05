Terug kijken: alle corona updates van maandag 25 mei

• Er zijn zeker 5830 mensen in Nederland overleden aan het coronavirus , het aantal personen dat in het ziekenhuis is opgenomen (geweest) staat maandag op 11.680.

• Het totale aantal coronadoden in onze regio staat op 675. Er zijn 1212 regiogenoten in het ziekenhuis opgenomen (geweest), het aantal vastgestelde besmettingen staat op 5748. Bekijk hier de cijfers uit jouw gemeente .

• Bewoners van verpleeghuizen De Wetering in Rotterdam-Beverwaard en De Hofjes in Hoogvliet mogen sinds deze week weer bezoek ontvangen .