Werk aan de winkel: Rotterdam op achterstand tegen Amsterdam bij NK Tegelwippen

Het is een 'duurzaamheidsfestival'. Eva Braaksma is organisator van dit NK en wil meer groen in de stad. Er is een digitaal festival voor heel Nederland georganiseerd, omdat fysieke festivals (voorlopig) niet kunnen doorgaan. Volgens Braaksma kan dit NK altijd gehouden worden: "Want je kunt altijd tegels wippen. Daar is nu het ideale moment voor."



Het is niet de bedoeling dat midden op straat tegels worden gewipt. Daarom staan er op de website van Dus Wat Gaan Wij Doen spelregels. Zo moet je in je eentje tegels eruit halen. Ook moeten het tegels uit je eigen tuin zijn. Bovendien moet het wippen op anderhalve meter afstand gebeuren. Losgemaakte tegels kunnen worden opgehaald door de 'Tegeltaxi'. "Maar je kunt ze ook bij het grofvuil neerleggen, maar dat verschilt per stadsdeel", zegt Braaksma.

Braaksma: "Tegels laten helemaal geen water door, het is niet prettig voor de stad. Het riool moet op veel plekken worden verbreed, maar daar is niet overal plek voor. We moeten minder tegels hebben."

Maar Rotterdam staat momenteel achter tegen Amsterdam. Uit de Tegelteller blijkt dat er in de hoofdstad al 1425 tegels zijn gewipt, in Rotterdam slechts 945. Braaksma: "Maar ik verwacht dat Amsterdam wel snel ingehaald gaat worden."

De uitreiking van de Gouden Tegel vindt plaats op 12 september. Dan wordt bekend of Amsterdam óf Rotterdam het NK Tegelwippen gewonnen heeft.