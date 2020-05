Humanitas opent nog twee verpleeghuizen voor bezoek

Bewoners van verpleeghuizen De Wetering in Rotterdam-Beverwaard en De Hofjes in Hoogvliet mogen sinds deze week weer bezoek ontvangen. Zorginstelling Humanitas breidt de proef die eerder is gedaan in verpleeghuis De Zilverlinde in Hillegersberg uit naar deze locaties.

De Zilverlinde werd eerder al gekozen als één van de 25 proeflocaties voor het heropenen van de verpleeghuizen. Het verpleeghuis is sinds 13 mei weer beperkt open.

"Wel onder strenge voorwaarden", vertelt Gijsbert van Herk, directeur van Humanitas. "Maar één vaste bezoeker per bewoner, anderhalve meter afstand houden, veel desinfecteren, niet eten met elkaar en ga zo maar door. Het zijn veel restricties, maar dat neemt niet weg dat je elkaar weer live kan zien. Dat gaf al mooie, ontroerende momenten."



De heropening van het verpleeghuis in Hillegersberg had nogal wat voorbereiding nodig. "Je moest aan de kleinste dingen denken. Die ervaring hebben we nu, dus gaan we deze week opbouwen naar de volgende twee verpleeghuizen. Zo willen we dat steeds verder uitbreiden tot in juli."

Omdat Humanitas langzaam wil opstarten, worden deze week maar twee extra verpleeghuizen opengesteld. "Je moet soms ook wat fysieke aanpassingen doen, zoals looproutes uitbreiden. Ook willen we eerst goed met familie, medewerkers en bewoners praten hierover. Het vraagt de nodige voorbereiding."

De strenge regels zoals in De Zilverlinde, gelden straks ook in de andere twee verpleeghuizen. "Daar vind ik wat van, maar als we dit landelijk goed willen testen moeten we nog even op onze handen zitten", zegt Van Herk. "Je moet er niet aan denken dat wij straks het virus weer naar binnen brengen. Maar het zijn soms wel lastige keuzes binnen de familie. Wie mag op bezoek en wie niet? Tot op heden zijn we daar gelukkig goed uitgekomen."

