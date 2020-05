Automobilist overleden na botsing met RET-bus

Een personenauto en een bus van de RET zijn maandagochtend op elkaar gebotst op de Vondelingenweg in Rotterdam. De bestuurder van de personenauto is ter plekke overleden, bevestigt een woordvoerder van de veiligheidsregio.

Zowel de buschauffeur als de inzittende van de auto zaten bekneld. Hoe het ongeluk ter hoogte van Pernis precies kon gebeuren, is nog niet duidelijk.

De automobilist moest gereanimeerd worden, maar door de beknelling werd dat bemoeilijkt. Het slachtoffer is uiteindelijk ter plekke overleden.

De buschauffeur is aanspreekbaar en is uit de wagen gehaald. In de bus zaten geen passagiers.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. De Vondelingenweg is afgesloten.