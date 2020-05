Speak Easy een nieuw platform voor “ruwe” diamanten

Speak Easy is het nieuwe online platform voor opkomende artiesten. Met een huiskamerconcept willen zij het online publiek vermaken met muziek en spoken word. Tijdens de sessies brengen artiesten naast hun eigen repertoire ook covers. Speak Easy werkt samen met SOW Rijnmond en Culture Hub. Allemaal hebben deze partijen hetzelfde doel; creativiteit en positiviteit in de spotlight brengen. SOW reporter Suleima gaat in gesprek met Kenny Gomes, één van de bedenkers van Speak Easy.

Nieuwe talenten

Speak easy biedt een nieuw platform waar ruwe diamanten hun kunst kunnen uiten. Dit project is ontstaan omdat de initiatiefnemers een online platform gericht op Rotterdam misten. Want aan talent komt Rotterdam in ieder geval niet tekort. Daar wil Speak Easy graag een podium aan bieden. Het is ook deels een oplossing voor het gebrek aan evenementen door de corona maatregelen. Tot nu toe zijn onder andere de volgende artiesten aan de beurt geweest: Young Villian, Nina Vermeulen en Ruwhel Emers. Een mix tussen rap, zang en Spoken Word.

Post Corona

Nu de maatregelen met betrekking tot het coronavirus zijn versoepeld is er het plan om bands ook een fysiek podium te bieden. Dit om meer exposure te creëren voor de muziek. De organisatie achter Speak Easy werkt ook aan een nieuwe project dat binnenkort van start gaat. Een spoken word avond met een diner, genaamd Poeëtclub.

De eerste sessies van Speak Easy zijn terug te zien op YouTube. Ben jij een kunstliefhebber of artiest en wil je ook op het podium staan? Like de sociale mediakanalen of stuur een bericht. Wie weet ben jij de volgende.