Brug waarvan wegdek naar beneden viel weer open voor autoverkeer

Het autoverkeer kan vanaf maandagmiddag weer veilig over de Lijndraaiersbrug in Maassluis, maar de brug blijft voor het vaarverkeer gestremd. Het brugdek viel vorige week met een harde klap naar beneden en was sindsdien afgesloten voor verkeer. De pleziervaart moet dus nog wel een andere route nemen.

Een woordvoerder van de gemeente Maassluis zegt dat de stremming voor het scheepvaartverkeer nog een aantal weken kan duren. De brug is maandagochtend geïnspecteerd. Daaruit is gebleken dat de schade meevalt en dat de brug weer veilig is voor wegverkeer, laat de gemeente Maassluis weten.

De lokale omroep WOS gaf eerder aan dat tijdens het zakken van de brug een cilinder van het autowegdek het heeft begeven. De precieze oorzaak wordt verder onderzocht. De gemeente verwacht de uitkomst van dat onderzoek over ongeveer twee weken.

De brug over de Noordvliet is een belangrijke verkeersader voor het centrum van Maassluis. "We hebben nu eerst alle aandacht gericht op het weer openen van de brug voor het wegverkeer. Die belangrijke verkeersader kan in ieder geval weer open", meldt de gemeente.

Wethouder Fred Voskamp (CDA) is daar blij mee. "Het is mooi dat de schade aan de brug mee lijkt te vallen en dat het autoverkeer weer door de stad kan."

Zo viel het brugdek naar beneden: