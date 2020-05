Coronacrisis haalt Koolwijk terug uit Slowakije, Feyenoord Basketballer Michael Kok stopt noodgedwongen

In deze aflevering zien we twee sporters die sportief last hebben van de coronacrisis. Zo moest voetballer Ryan Koolwijk bij zijn Slowaakse club AS Trencin de helft van zijn salaris inleveren.

In combinatie met het missen van zijn gezin, heeft hij in overleg met de club besloten om terug te keren naar Nederland. Koolwijk legt ook uit waarom hij aankomend seizoen niet voor zijn geliefde Excelsior, maar voor Almere City uitkomt.

Ook horen we het verhaal van Michael Kok. De basketballer van Feyenoord Basketball was de onzekerheid die de coronacrisis met zich meebrengt zat en koos ervoor om een punt, na 22 jaar bij de club, achter zijn loopbaan te zetten.

Bekijk hierboven de volledige uitzending van Rijnmond Sport.