Dordtse leerlinge Beatrixschool heeft corona: 'Was wel even schrikken'

"Het was wel even schrikken toen we hoorden dat een leerlinge van groep 3 van onze Beatrixschool het coronavirus heeft", zegt Jaap van der Put, directeur-bestuurder van Scholen van Oranje in Dordrecht. "Maar gelukkig zijn al haar klachten nu al verdwenen."

"Het is niet alleen iets van op televisie, het gebeurt dus ook in het echt", beseft Van der Put nu maar al te goed. Maar angstig is de directeur-bestuurder van vier Dordtse christelijke basischolen niet. "Vorige week woensdag is de besmetting vastgesteld en toen zijn direct al haar klasgenootjes en de leraren ingelicht. Maar niemand is nog getest want er heeft tot nu toe niemand klachten."

Lichte klachten

De klachten van de besmette leerlinge bestonden uit lichte verhoging, hoesten en verkoudheid. "Maar ze voelt zich gelukkig nu al beter en de rest van haar familie mankeert niets." De hele familie is wel twee weken in thuisquarantaine.

Van der Put: "Er is razendsnel gehandeld, want haar moeder werkt in de zorg, dus die is extra alert. Ze vertrouwde de lichte symptomen niet en had dus gelijk."

Gewoon naar school

De klas van het besmette meisje, groep 3, gaat dinsdag weer naar school. "En alle ouders laten hun kinderen gewoon gaan," zegt Van der Put.

Alle andere ouders van de Beatrixschool zijn maandag geïnformeerd. "Maar de klassen hebben onderling geen contact op school dus de kans op onderlinge besmetting lijkt erg klein."

