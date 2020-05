'Verschrikkelijke wanhoopsdaad van cruisemedewerkster The Regal Princess'

De situatie aan boord van de cruiseschepen begint steeds nijpender te worden voor bemanningsleden. Sommigen zitten al maanden aan boord, zonder te weten wanneer ze naar huis kunnen. De uitzichtloze situatie leidt internationaal tot spanningen, een hongerstaking en zelfs tot de dood van drie bemanningsleden, onder wie een vrouwelijk bemanningslid onlangs in de Prinses Alexiahaven te Rotterdam. “Heel triest dat dit is gebeurd. De mensen zitten veel te lang aan boord”, aldus dominee Dennis Woodward van The Mission to Seafarers.

Het incident in Rotterdam vond vorige week zondag plaats aan boord van The Regal Princess. Het schip had 940 bemanningsleden van de Holland Amerika Line aan boord, overwegend Serviërs, Oekraïners en 14 Nederlanders. Cruisemaatschappij Princess Cruises – dat onderdeel is van de Carnival Corporation – zou voor de repatriëring twee vliegtuigen naar Oekraïne hebben geregeld, maar daarvan ging er een plotseling niet door.

Het lijkt erop dat de 39-jarige vrouw tot haar wanhoopsdaad kwam, nadat haar vlucht werd gecanceld. Een anonieme bron vertelt aan Crew Center, een online platform voor crewleden op cruiseschepen, dat de vrouw oorspronkelijk 8 mei zou terugvliegen en dat deze vlucht verzet was naar 12 mei. “Maar niemand wist honderd procent zeker dat deze vlucht wel door zou gaan. Erg verdrietig dat dit nu gebeurd is”, aldus een van haar collega’s.

Reddingspoging

De zeehavenpolitie zou samen met een reddingsboot de vrouw nog geprobeerd hebben te redden. Maar toen ze haar uit het water visten, bleek ze al overleden. De politie is een onderzoek gestart naar het incident en heeft in een tweet mensen opgeroepen voor meer informatie. Het schip ligt overigens momenteel nog steeds voor anker in de Prinses Alexiahaven.



Dominee Dennis Woodward hoopt een bezoek aan het schip te kunnen brengen, om de bemanning te ondersteunen bij deze traumatische ervaring. “Verschrikkelijk om na misschien wel maanden aan boord te horen dat je eindelijk naar huis mag, maar dat die hoop meteen weer teniet wordt geslagen. Dit is een drama voor haar familie, collega’s en vrienden aan boord.”

Afgesloten grenzen

Aan het begin van de coronacrisis zaten wereldwijd tienduizenden bemanningsleden vast aan boord van meer dan 120 cruiseschepen. De passagiers konden de schepen al eerder verlaten, maar de bemanning bleef achter, opgesloten in hun hut. Repatriëring is door afgesloten grenzen, weinig vliegverkeer en strenge corona-eisen in de havens, lastig uitvoerbaar. Rotterdam werkte de afgelopen weken wel mee aan de repatriëring van zo’n 1750 cruisemedewerkers, door de haven open te stellen voor cruiseschepen.

“Wat dat betreft lopen we hier in Nederland voorop en tonen we ons meest humanitaire gezicht”, aldus Mai Elmar van Cruise Port Rotterdam. Ze geeft aan dat de cruisemaatschappijen er zelf ook alles aan doen om de bemanning van boord te krijgen, hoewel er ook andere geluiden klinken. Zo protesteerden onlangs nog honderden bemanningsleden met borden aan boord van een schip in Miami.

Elmar: “Er is zeker geen sprake van onwil, want kosten noch moeite worden gespaard. Maar zolang havens de toegang weigeren en de internationale grenzen gesloten blijven, houdt het op.” Volgens de cruiseterminal-directeur komen binnenkort nog meer repatriëringsschepen naar Rotterdam; al is het onduidelijk wanneer precies.

Aan boord van de schepen is er volgens haar aandacht voor de mentale gezondheid van de bemanning. “Er zijn sportprogramma’s, ze maken video’s en de bemanning slaapt in de passagierscabins met uitzicht en balkon.”

Verdachte omstandigheden

Volgens het online platform Crew Center zouden sinds de Covid-9 uitbraak -naast het vrouwelijke slachtoffer in Rotterdam- nog twee mannen onder verdachte omstandigheden zijn overleden aan boord van een gestrand cruiseschip. Zo pleegde een Chinese assitent ober aan boord van de Mariner of the Seas in zijn hut zelfmoord. Het schip was op weg van de Bahama’s naar Europa, waar de bemanning eindelijk van boord zou mogen. Ook op de Jewel of the Seas sprong een Poolse ingenieur overboord. Dat gebeurde op 2 mei. Zijn lichaam is nooit meer gevonden.

Vijftien Roemeense bemanningsleden van de Navigator of the Seas gingen zelfs in hongerstaking om van boord te mogen. Volgens Royal Caribbean zouden ze met de staking gestopt zijn, toen de maatschappij een vlucht naar huis had geregeld. Ook in het Duitse Cuxhaven moest de politie ingrijpen, toen aan boord van het cruiseschip Mein Schiff 3, onderdeel van TUI Cruises, bijna drieduizend bemanningsleden van verschillende schepen waren er verzameld, in afwachting van hun repatriëring naar huis. Nadat negen mensen positief testten voor het nieuwe coronavirus, bleken ze alsnog aan boord te moeten blijven. En dat viel niet in goede aarde.