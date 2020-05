De maatregelen versoepelen: Hoe gaan jongeren hiermee om?

Mark Rutte en het RIVM hebben aangekondigd dat op 1 juni de maatregelen van de lockdown tegen het coronavirus enigszins versoepeld worden. Ik vroeg me af: hoe gaan jongeren hier eigenlijk mee om? Ik ging de straten van Rotterdam op om het ze te vragen.

Voor sommigen verandert er niet veel; buiten in het park afspreken, thuis hangen met vrienden of druk zijn met werk. De redenen kunnen hiervoor verschillen. De één blijft voorzichtig en de ander ging ondanks de lockdown gewoon op pad. In beide gevallen verandert dit niet na 1 juni.

Naast het straatinterview heb ik ook een enquête het internet ingestuurd. Vul hem in als je wilt helpen met het volgende artikel!