Hoofdagent vast voor corruptie, witwassen en lekken

Tijdens een onderzoek kwam de naam van de politieman bovendrijven. Vervolgens is er een onderzoek naar de agent in kwestie gestart. De man is maandag voorgeleid en zit in ieder geval de komende veertien dagen vast.

Het strafrechtelijk onderzoek wordt gedaan door het bureau Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) van de eenheid Rotterdam onder leiding van het Openbaar Ministerie.