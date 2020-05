Kinderen ontsnappen aan brand Schiedamse tuinhuisjes

Radiogesprek over de brand in Schiedam

"De tuin was op orde en nu werkte we aan het huisje", vertelt Ricardo Vlasveld bij de restanten van het huisje van zijn vriendin

De brand legde in een mum van tijd twee tuinhuisjes in de as in Schiedam

De drie kinderen van Ricardo Vlasveld uit Schiedam zouden in het tuinhuisje slapen dat zaterdagavond uitbrandde bij volkstuinvereniging Vijfsluizen. "Mijn dochter had haar tas er al in gezet, maar ik ben zo blij dat het uiteindelijk niet doorging. Ze hadden als ratten in de val gezeten."

Hij kijkt beteuterd naar de puinhopen die achterbleven bij volkstuinvereniging Vijfsluizen in Schiedam. "Het is het huisje van mijn vriendin. De tuin was net klaar en nu waren we aan het huisje bezig, maar dat hoeft nu niet meer."

Ricardo vierde zijn verjaardag in een eigen huisje iets verderop. "De buurman zag een vlammetje en riep dat Christina's tuinhuisje in de fik stond," vertelt de Schiedammer. "We renden naar buiten en toen was er al geen houden meer aan. Binnen een half uur was alles weg. Een vriend heeft nog met een tuinslang geprobeerd te blussen, maar helaas. Door het brandende gas ging ook het huisje van de buurman in de hens."



Boos

Volgens ooggetuige Ricardo hebben politie en brandweer bevestigd dat het om kortsluiting gaat. "Gelukkig want mensen kijken al gauw naar mij hier. Al eerder was er brand in twee huisjes van me dus ik begrijp dat wel. Ook is de buurman boos omdat het gebeurd is. Maar hier kan niemand wat aan doen. Mijn kinderen zouden er slapen en toch gaan de gekste verhalen soms," aldus Ricardo.



"Die buurman ziet dertig jaar van zijn werk in vlammen opgaan, dus ik snap die gevoelens van boosheid wel. Ik heb al aangeboden te helpen met opruimen en eventueel een nieuw huisje te plaatsen. Heel zielig. Die mensen gaan kapot."

Elektriciteit

Er vielen geen gewonden bij de brand, maar Ricardo heeft wel een les geleerd. "Een nooduitgang zou wel goed zijn. Je kan nergens heen, ik heb geen ramen die open kunnen. En ik ga mijn elektriciteit laten nakijken door een vakman. Iedereen zou dat moeten doen, want bewoners denken er vaak verstand van te hebben maar zekerheid voor alles, ook met die zonnepanelen hier, helemaal als je kinderen in zo'n huisje willen slapen," zegt Ricardo vastberaden.

Hij verwacht dat de huisjes herbouwd kunnen worden. "Mensen zijn hier via de vereniging verzekerd."