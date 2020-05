Rolf Harbers van de RET over reizen vanaf 1 juni

Dit is wat er vanaf 2 juni verandert bij de RET

De bus, tram en metro van het Rotterdamse vervoersberijf RET gaat per 2 juni weer volgens de gewone dienstregeling rijden in de regio. Maar je moet vanaf komende maandag al wel verplicht een mondkapje dragen.

Daarnaast zijn er een paar uitzonderingen op de dienstregeling. Vervoersmiddelen die vooral recreatief worden gebruikt, blijven volgens de winterdienst varen. "Zoals de Fast Ferry, omdat daar in de zomer vooral dagjesmensen gebruik van maken", legt Rolf Harbers van de RET uit.

Geen BOB-bus

Verder maakt de Hoekse Lijn naar Hoek van Holland, de B-lijn, geen extra ritten naar het strand. Ook de BOB-bussen en de weekendmetro's rijden niet. Harbers: "Want die zijn vooral bedoeld voor het uitgaanspubliek."

Mondkapjes zijn alleen in een voertuig verplicht en niet op het perron. "Voor mensen die ze vergeten, hebben ze een verkoopautomaat staan op sommige RET-stations. En anders heeft iedere drogist ze te koop."

Boete voor niet dragen mondkapje

"We gaan er in de eerste plaats mensen op aanspreken. Maar luisteren ze niet dan is het uiterste middel een boete van 95 euro", zegt Harbers.

En hoe zorgt de RET ervoor dat reizigers voldoende afstand houden? Harbers: "We hebben looproutes aangemaakt op de perrons, maar in de voertuigen zelf kun je lastig anderhalve meter afstand houden."

Eigen verantwoordelijkheid

De RET roept steeds op dat iedereen afstand moet houden en hoopt dat, als het te druk wordt, reizigers de volgende metro pakken. "Maar het is toch ook een groot deel eigen verantwoordelijkheid."