Ouddorpse boeren beregenen, maar hoe lang nog?

Boeren, natuurorganisaties en het Waterschap werken samen aan een zoetwaterplan voor de kop van Goeree-Overflakkee. In het gebied bij Ouddorp is snel een tekort aan zoet water. Nu er veel beregend moet worden vanwege de droogte vrezen de akkerbouwers voor tekorten.

Dag en nacht zijn ze in de weer om hun gewassen te beregenen, vader en zoon Jan en Sjoerd de Jong uit Ouddorp. Twee jaar terug zagen ze nog hun uienoogst verloren gaan door de extreme droogte.

“Daar hebben we van geleerd”, vertelt Jan. “De uien staan nu op percelen waarvan ik zeker weet dat we daar genoeg zoet water hebben.”

Overal op Goeree-Overflakkee hebben boeren de sproeiers aanstaan. “Er is nog voldoende zoet water op heel Flakkee om te beregenen”, ziet Jan. “Maar iedereen doet het, dus het gaat wel ontzettend hard.”

Water uit de duinen

Vanuit het Haringvliet is dat goed op te vangen voor het grootste deel van het eiland, maar op het puntje van het eiland blijft dat lastig. Verzilting is daar een probleem. “We hebben hier wat zoet water vanuit de duinen”, legt Sjoerd uit. “Maar verder is het echt moeilijk.”

Er wordt gekeken naar manieren om in de winter neerslag beter op te slaan. Omdat het waterpeil in de sloten en kreken niet te hoog mag staan loopt er nu veel zoet water weg in zee. “Zonde, want dat zouden we in de zomer heel goed kunnen gebruiken.”

Meerjarenplan

Toch duurt het nog minstens een jaar of twee voordat de boeren kunnen rekenen op extra water in de zomer. “Het is een meerjarenplan”, geeft Sjoerd toe. “Maar als we niks doen, dan weten we zeker dat het de verkeerde kant op gaat.”

Voor de boeren is dit al het derde extreem droge jaar op rij. Het neerslagtekort is inmiddels ernstig opgelopen en ook de komende tijd wordt er weinig regen verwacht.

Een slopende periode, vinden ook vader en zoon. “Het is iedere dag vroeg op, laat naar bed en ’s nachts eruit om even een sproeier te verplaatsen. Korte nachten dus. En we zijn wel wat gewend, maar het wordt nu wel heel extreem.”