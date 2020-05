Corona blijft om zich heen grijpen in Dordts verpleeghuis; meer dan de helft besmet

Het coronavirus blijft om zich heen grijpen in het Dordtse Parkhuis. Van de 190 bewoners zijn er inmiddels 104 besmet, twintig van hen zijn overleden. Ook 62 personeelsleden zijn besmet. Toch noemt de directeur de personeelssituatie nog altijd 'handelbaar'.

Al een paar weken is er een beleid om alle cliënten van de hoofdlocatie met een interval van zeven dagen te testen”, legt directeur Paul van Gennip uit.

Wanneer een cliënt positief getest wordt, zal diegene worden verplaatst naar de bovenetage. “Die is volledig ingericht voor mensen die besmet zijn. Ook werken medewerkers al een hele tijd voorzien van beschermingsmiddelen.”

Van de medewerkers zijn er 62 besmet, ongeveer negen procent van het totaal. “Die zijn uiteraard ook naar huis”, benadrukt Van Gennip. “Ook werken we samen met het Amsterdamse UMC om een onderzoek te doen naar de situatie.”

Aantrekken van nieuw personeel

De situatie voor het personeel is nog te behappen, maar er wordt wel ingezet op het aantrekken van nieuw personeel. “We zijn volop aan het zorgen dat medewerkers van buiten de organisatie via uitzendbureaus of collega-instellingen kunnen helpen.”

Ondanks de fikse uitbraak vindt de directeur het vreemd dat medewerkers van het Parkhuis soms geweigerd worden bij de kapper of kinderopvang. "Bizar", vindt de directeur. "Alleen maar omdat ze hier werken. Ik zou iedereen willen oproepen te stoppen met deze gekte. De medewerkers weten wat ze te doen en te laten staat, dus er is geen enkele reden voor paniek.”