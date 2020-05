Burgemeester Alblasserdam woest om bekogeling boa's: 'Dit is onacceptabel'

Bij recreatieplas Het Lammetjeswiel in Alblasserdam zijn vrijdag toezichthouders bekogeld met stenen. Een van hen raakte gewond aan zijn gezicht. Burgemeester Jaap Paans is kwaad om de belaging: 'Dit is onacceptabel'.

Toen de boa's tijdens hun ronde met wat jongeren spraken, werden ze door een andere groep bekogeld. Het gaat om jongeren in de leeftijd van 11 tot 20 jaar.

Aangifte

Burgemeester Jaap Paans laat weten dat de boa's aangifte hebben gedaan. Paans roept de jongeren en hun ouders op verantwoordelijkheid te nemen en zich te melden. "Want we gaan er achteraan en we gaan ze toch wel vinden. Nu krijgen ze de kans zich nog vrijwillig te melden", zegt Paans tegen Rijnmond.

Het Lammetjeswiel was net weer open na een tijdje afgesloten te zijn geweest als maatregel tegen groepsvorming in coronatijd en om vernielingen te voorkomen. "We hebben hier een periode te maken gehad met rondtrekkende groepen die zich ophielden op afgelegen gebieden en daar vernielingen aan de natuur toebrachten."

Vernielingen

In de afgelopen weken vonden er, ondanks de afsluiting van het Lammetjeswiel, alsnog vernielingen plaats. Zo werden de afsluithekken kapot getrapt en een boomstam in brand gestoken. Verder kropen sommige mensen onder de hekken door, om zo alsnog in het afgesloten gebied te verblijven.