Man en vrouw rijden op scooter met baby'tje van een maand oud

Het kindje lag in de armen van de vrouw en was gewikkeld in een roze dekentje. De ouders bleken op weg naar het consultatiebureau. Ze hebben een bekeuring gekregen en een goed gesprek over verkeersveiligheid. En de agenten hebben moeder en kind veilig op het consultatiebureau afgezet.

Er is ook melding gemaakt bij de hulpinstanties.