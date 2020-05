'Noodhospitaal Ahoy moest er snel komen, over het geld zouden we later praten'

"We zaten midden in de crisis. Iedereen zag Rotterdam als het centrum waar de hoeveelheid coronapatiƫnten zou toenemen. Het land stond in brand." Directeur Arjen Littooij van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond verdedigt vol overtuiging de beslissing van eind maart om Rotterdam Ahoy in te richten als noodziekenhuis.

Lege bedden

Twee weken later stonden diverse hallen van het Ahoycomplex vol portacabins, met 82 bedden en andere voorzieningen voor patiëntenzorg.

Maar de bedden bleven leeg. Het aantal coronapatiënten steeg minder snel dan gevreesd en de ziekenhuizen konden zelf de zorg aan. Het ontmantelen van het hospitaal is in volle gang.

Vragen

Inmiddels komen er vragen op: is de beslissing niet overhaast genomen? Wie draait er op voor de kosten? En: had dat niet eerst goed geregeld moeten zijn?

Trots

Littooij wil van die kritiek niets weten. Getergd: "Ik ben trots dat we een voorzitter van de veiligheidsregio hebben, burgemeester Aboutaleb, die op dat moment de knoop heeft doorgehakt: we gaan niet wachten, we nemen nú een besluit. Rotterdam is voorbereid dat als al die patiënten hier komen dat er niemand op straat ligt. En over geld praten we later."

Crisisoverleg

Volgens online tijdschrift Vers Beton, dat samen met onderzoeksjournalisten van platform Investico in de kostenkwestie dook, willen zorgverzekeraars er niet voor opdraaien, omdat het ROAZ geen toestemming heeft gegeven. ROAZ is het Regionaal Overleg Acute Zorgketen, waarin diverse zorginstanties zitten, waaronder de verzekeraars.

Volgens Arjen Littooij was de voorzitter van het ROAZ wel bij de besluitvorming aanwezig: "We hebben er uitvoerig over gesproken in het crisisoverleg en daar zit ook de voorzitter van het ROAZ in. En wij hebben gezegd: wij gaan dit nu neerzetten. De veiligheidsregio staat garant en we gaan later wel in gesprek over de kosten."