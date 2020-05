Bij een steekincident op de Zomerakker in Spijkenisse is een 23-jarige man gewond geraakt.

Rond 21:40 uur werd de 23-jarige man uit Spijkenisse gestoken. Hij moest met spoed naar het ziekenhuis worden overgebracht. Volgens de politie was hij op dat moment wel aanspreekbaar.

Het slachtoffer zal verhoord worden nadat hij in het ziekenhuis behandeld is. De politie is nog op zoek naar getuigen.