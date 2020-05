Oproep om toch te kijken of metaalbedrijven weg kunnen voor woonwijk Nieuw Kralingen

Een meerderheid van de Rotterdamse gemeenteraad wil dat er nog een keer gekeken wordt of er in de nieuw te bouwen wijk Nieuw-Kralingen toch woningen kunnen komen op de plek waar nu metaalverwerkingsbedrijven zijn gevestigd. Het is een initiatief van de ChristenUnie-SGP Rotterdam. Wethouder Kurvers van Bouwen heeft gezegd die mogelijkheid nog een keer te bekijken.