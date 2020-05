Het weer van vandaag: vrij warm en droog

Vandaag is het zonnig met velden met hoge sluierbewolking en landinwaarts ontstaan vanmiddag enkele stapelwolken. Het wordt warmer met vanmiddag een temperatuur tussen 20 graden aan zee en 23 graden in Gorinchem. Er staat eerst weinig wind, vanmiddag waait er een zwakke en aan zee matige noordwestenwind.

Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen en bij een zwakke noordenwind koelt het uiteindelijk af naar 11 graden.

Morgen komt er in het huidige fraaie weer nauwelijks verandering. Het betekent een dag met flink wat zonneschijn en het blijft droog. Het wordt 18 graden aan zee en nog 21 graden in het oosten van de regio. Er staat een matige noordenwind, windkracht 3 of 4.

Vooruitzichten

De dagen erna blijft het tot in het Pinksterweekend zonnig met soms wat lichte bewolking. Donderdag wordt het 19 graden, daarna loopt het kwik op naar een vrij warme 20 tot 23 graden in het Pinksterweekend.

[article:https://rijnmond.bbvms.com/p/regiogrid_16-9_responsive/c/3743130.html]