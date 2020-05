'Verstrek preventief mondkapjes aan al het zorgpersoneel in strijd tegen coronavirus'

Petra van Ham over het gebruik van mondkapjes in verzorgingshuizen

Van Ham trok een aantal maanden geleden al aan de bel over het tekort aan beschermingsmiddelen in de verzorgingshuizen. Daardoor moesten zij en haar collega's noodgedwongen zonder mondkapje werken. "De lijn is: er ís niks, dus het is goed zo", zei ze destijds op Radio Rijnmond. "Ik vind dat dát moet stoppen."



Twee maanden later blijkt er wel wát veranderd, maar volgens Van Ham is dat nog te weinig. "We hebben niet stil gezeten en hebben veel actie gevoerd. Inmiddels is met de vakbonden en werkgeversorganisaties wel een nieuwe richtlijn afgesproken. Daarin is vastgesteld dat als er geen besmetting of verdenking van het coronavirus is, mensen wel besmet kunnen zijn. Zorgmedewerkers mogen dan zelf kiezen of ze een mondkapje gebruiken", legt Van Ham uit. "Maar dat betekent wel dat mensen dat nu zelf, met de richtlijn in de hand, moeten gaan beslissen."

Het FNV-kaderlid krijgt nog steeds berichten door van tekorten aan beschermingsmiddelen in zorginstellingen. "Ik heb te horen gekregen dat schorten lastig te verkrijgen zijn. Maar die zijn wel nodig, want als je iemand helpt met douchen of met de toiletgang en diegene blijkt besmet, wil je dat niet aan je kleding hebben. Er zijn al veel onnodige doden gevallen, dat moet niet zo doorgaan."

Preventie

Van Ham benadrukt het belang van de preventie van het coronavirus. "Je moet het voor zijn. Iedereen heeft zich vastgehouden aan de richtlijn dat als er geen besmetting is, beschermingsmateriaal niet nodig is. Dan is het een kwestie van tijd tot het virus je verpleeghuis binnen komt. En dán zijn de rapen gaar, zeker bij onze doelgroep."

In het kader van de preventie pleit ze ook voor herhaaldelijk testen van al het zorgpersoneel. "Het probleem zit erin dat mensen ook besmettelijk kunnen zijn zonder ziekteverschijnselen. De verpleeghuizen zitten al negen weken op slot, maar nog steeds komen er nieuwe besmettingshaarden bij." Personeel speelt daarbij een grote rol. "Als wij allemaal getest worden, weten we hoe het ervoor staat. En als je dát regelmatig herhaalt, komen we ergens."



