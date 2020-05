IC-arts Gommers: 'We zien duidelijk dat het coronavirus onder controle is'

Het aantal patiƫnten op de intensive cares in Nederland is momenteel lager dan voor de coronauitbraak. "Het is heel mooi om te zien hoe we met elkaar dat virus onder controle hebben gekregen", zegt Diederik Gommers van het Erasmus MC en ook voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care.

Begin april lagen nog ruim 1300 coronapatiënten op de IC. De capaciteit werd landelijk opgehoogd naar 2400 beschikbare bedden. "Dat is uiteindelijk niet nodig gebleken", zegt Gommers. Momenteel gaat het nog om zo'n tweehonderd ic-patiënten. "We zien nu duidelijk dat het virus onder controle is en dat het goed gaat met de maatregelen die we met elkaar uitgevoerd hebben."

Gewone dingen doen

Zaak is nu om eventuele nieuwe coronahaarden snel op te sporen. "We willen dat het leven gecontroleerd weer wordt opgepakt en dat we de gewone dingen weer kunnen doen", zegt Gommers.

De drukte in parken en op stranden op Hemelvaartsdag, kun je volgens hem op twee manieren bekijken. Ja, het was druk, maar tegelijkertijd daalt het aantal ic-patiënten nog steeds.

"Blijkbaar gaat het goed op de manier waarop wij het nu met elkaar doen. Natuurlijk moet je niet dicht op elkaar in een kleine ruimte zitten. Hoe wij het nu met elkaar aanpakken op de stranden en parken... het zal niet altijd perfect gaan, maar momenteel gaat het goed."

Volgens Gommers wordt de situatie in Nederland scherp in de gaten gehouden. Daarbij speelt de GGD een belangrijke rol. "We moeten gelijk reageren als iets mis gaat en daar ons beleid op aanpassen. Tot nu toe denk ik dat we gewoon door kunnen gaan met de versoepeling van de coronamaatregelen."

Achter de schermen wordt gewerkt aan een plan voor een eventuele tweede coronauitbraak, zonder dat het land én de reguliere zorg daardoor plat moet. Centrale aansturing is daarbij van belang. "We hadden nog geen landelijke coördinerende organisatie. Er wordt nu over nagedacht om dat door te zetten op een centrale plek in Nederland."

Risicogroep

Hoewel Gommers positief gestemd is, blijft hij zich realiseren dat ouderen een grote risicogroep vormen. "Ouderen moeten blijven oppassen. Zij moeten zelf ook goed opletten wat ze wel en niet doen. Als zij corona krijgen, is de kans veel groter dat zij eraan overlijden dan bij andere leeftijdsgroepen."

Lees meer