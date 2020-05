Terugkijken: het coronanieuws van dinsdag 26 mei

Dit liveblog is gesloten. Lees hieronder de ontwikkelingen rond het coronavirus van dinsdag 26 mei terug.

• Er zijn zeker 5856 mensen in Nederland overleden aan het coronavirus , het aantal personen dat in het ziekenhuis is opgenomen (geweest) staat dinsdag op 11.690.

• Het totale aantal coronadoden in onze regio staat op 683. Er zijn 1212 regiogenoten in het ziekenhuis opgenomen (geweest), het aantal vastgestelde besmettingen staat op 5762. Bekijk hier de cijfers uit jouw gemeente .

• "Het is heel mooi om te zien hoe we met elkaar het coronavirus onder controle hebben gekregen", zegt Diederik Gommers van het Erasmus MC en ook voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care.