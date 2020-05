Wethouder hoopt dat Rotterdamse markten begin juni weer volledig kunnen draaien

De markten in Rotterdam zijn sinds een paar weken weer open, maar nog niet in de hoedanigheid als voor de coronacrisis. Zo ontbreken de non-foodkramen en zit een visje of loempia eten op de markt er nog niet in. "Daar heb ik geen begrip voor", zegt marktkoopman Cok van de Berg.

De veiligheidsregio's in het land hebben eerst besloten enkel food-kramen toe te staan. "Dat is een eerste levensbehoefte en zo wordt het minder druk in de supermarkten", legt wethouder Barbara Kathmann uit. "Non-food doen ze nog niet, want dan is het minder druk op de markt."

Van de Berg verkoopt fietsaccessoires, telefoonhoesjes, gereedschap en elektra. Hij valt nu dus al die weken, sinds de markten half maart dicht moesten, al buiten de boot.

"Voor mij is dit zeker wel een eerste levensbehoefte. De patatzaken in de stad mogen hun eten ook gewoon meegeven, telefoonhoesjes kan je in de hele stad kopen. Als je de bouwmarkten ziet: daar krioelt het van de mensen. Dat mag wel, en wij mogen niet? Daar heb ik geen begrip voor. Wij kunnen juist die winkels ontlasten."

Kathmann zegt volop mee te leven met de marktkooplui die nu hun werk niet kunnen doen. "Er is alles aan gelegen dat ze weer aan de bak kunnen. Als je de cijfers zo ziet, hoop ik dat alle marktkooplui op 1 juni weer aan de slag kunnen."

Donderdag hebben de veiligheidsregio's overleg over de markten. Daar moet dus meer duidelijkheid uit komen. "Laten we hopen dat we zo snel mogelijk weer volop markt hebben. Dat is ook voor de Rotterdammer het leukst."

Lees meer