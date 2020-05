Plaswijckpark ontvangt dankbaar de eerste bezoekers

Het weer is goed, de voorbereidingen zijn gedaan en het personeel is er klaar voor. Plaswijckpark in Rotterdam opent dinsdagochtend na tien weken weer voorzichtig de deuren. Blijdschap overheerst.

"Ik ben opgewonden, blij en ongelooflijk dankbaar dat we weer bezoekers mogen ontvangen", zegt parkmanager Fred Nijveld dinsdagochtend vlak voor de heropening.

Het park aan de Bergse Achterplas testte maandag de maatregelen die in het park zijn genomen met zo'n tachtig proefbezoekers. Zo zijn er desinfectiepunten en kassaschermen neergezet, zijn er looproutes aangebracht en zijn de wc's gesloten. "Uit die testdag kwamen geen dingen naar voren die we moeten veranderen", zegt Nijveld.

Fans van de apenspeeltuin moeten nog even geduld hebben. Die attractie is nog gesloten. "Er is nog zoveel meer te doen, dat je dat niet gaat missen", belooft Danny Visser van Plaswijckpark. "We willen dat mensen een leuke dag hebben. Vrijwel alles is open. Je kan nog op de draaimolen, de glijbaan, de kabelbaan en ook een ritje met de trein kan nog."

Dertig mensen per half uur

De deuren zijn dinsdagochtend vanaf 10:00 uur open voor publiek. Bezoekers hebben van tevoren moeten reserveren. Per half uur worden dertig mensen toegelaten. Dat wordt in de loop van de week steeds verder uitgebreid, tot uiteindelijk maximaal tweeduizend bezoekers per dag.

"We hebben gekeken naar de verhouding tussen abonnementshouders en losse kaarten. Die verhouding houden we ook aan in de kaartverkoop. In de winter is het 75 procent abonnementhouders en 25 procent losse kaarten, in de zomer draait dat om. Dat kunnen wij dan zelf ook bijstellen."

De allereerste bezoekers zijn dinsdagochtend warm onthaald door het personeel van Plaswijckpark, met applaus:



