Cultuursector gaat digitaal demonstreren tegen gebrekkige overheidssteun

Niet alleen artiesten worden getroffen door de coronamaatregelen in de cultuursector. Door het sluiten van theaters en musea zit ook een groot deel van de mensen dat achter de schermen actief is zonder werk. Uit protest tegen onvoldoende steun van de overheid en om al die mensen een gezicht te geven, start zaterdag de digitale protestactie Cultuur in Actie.

Gedurende een hele week worden twaalf uur per dag live talkshows uitgezonden met 21 presentatoren die in de culturele sector werken. Alles is online te volgen. Programmamaker Richard Groenendijk spreekt zondag vier uur lang elke vijf minuten met allerlei mensen uit de sector.

Geld zat?

"We horen vaak: die artiesten hebben geld zat. Voor sommige artiesten is dat zo, voor sommigen niet. Veel mensen vergeten dat achter de schermen een veel grotere culturele wereld afspeelt dan dat we weten", legt Groenendijk uit. "Het is niet alleen Karin Bloemen die niet kan werken, het is ook de kostuumontwerpster, de penningmeester van de plaatselijke fanfare. Cultuur is ook de playbackshow op de camping die nu niet door kan gaan. Het zijn de schoonmakers in het Luxor Theater."

Groenendijk snapt dat het publiek daar niet bij stilstaat. "Die zien alleen ons maar."

Juist die meer onzichtbare mensen komen in de talkshows allemaal vijf minuten aan het woord. Ze mogen vertellen wat ze doen, hoeveel mensen in de sector ze vertegenwoordigen, waarom hun hart daar ligt en wat er volgens hen nodig is om hun sector te redden. Daarna mogen ze een korte, krachtige act opvoeren.

Digitale demonstratie

"Het is een digitale demonstratie tegen gebrekkige overheidssteun", zegt Groenendijk. De miljoenen aan steun gaan hoofdzakelijk naar grote instellingen. "Naar mensen en gezelschappen die al gesteund werden. Kleine, vrije producenten krijgen niks. Ik zie om me heen gebeuren dat mensen omvallen."

Het probleem is voor Groenendijk niet zozeer dat hij het toneel niet op kan. "Ik kan wat anders doen, ik verzin wel wat, maar dat is omdat ik in de positie zit dat ik dat kan. Ik heb wat opgebouwd. Dat geldt lang niet voor iedereen." Om zich heen ziet hij mensen met moeite het hoofd boven water houden, of zelfs verdrinken.

Dat is geen kleine groep, de culturele sector is enorm in Nederland, juist door iedereen die achter de schermen een bijdrage levert aan voorstellingen, tentoonstellingen en verenigingen. "3,7 procent van het bruto nationaal product vertegenwoordigt de culturele sector."

De hele actie wordt vanaf zaterdag een week lang uitgezonden op internet, via cultuurinactie.nl.

