'Mogelijk fraude gepleegd bij thuiszorgorganisatie Naborgh'

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) onderzocht de declaratiedata van Naborgh. Uit de analyse kwam naar voren dat de declaraties afweken van die van vergelijkbare zorgaanbieders. Daarop bracht de Zorgautoriteit een bedrijfsbezoek aan de thuiszorgorganisatie in Rotterdam.

De NZa onderzocht de administratie en sprak met cliënten en werknemers. De verzamelde gegevens wijzen er volgens de Zorgautoriteit op dat mogelijk strafbare feiten zijn gepleegd bij Naborgh.

Opspraak

Het bedrijfsbezoek had plaats in mei vorig jaar, nog voordat Naborgh moest stoppen van de inspectie. Sinds eind 2019 mag de thuiszorgorganisatie geen zorg meer verlenen, omdat bij een derde inspectie Naborgh niet voldeed aan acht van de twaalf normen.

Naborgh was ook al eerder in opspraak gekomen in publicaties van KRO-NCRV's Pointer, Reporter Radio en Follow the Money.

Volgens Follow the Money had de oprichtster van de thuiszorgorganisatie zichzelf twee jaar na oprichting een miljoen euro winst uitgekeerd.

Personeel

Veel gekwalificeerd personeel vertrok vorig jaar na de eerste berichten. Andere werknemers meldden zich ziek of werden ontslagen. Als reden voor de ondermaatse zorg werd door de inspectie ook onder meer het gebrek aan gekwalificeerd personeel genoemd.