Automobilist heeft nog 10 jaar gevangenisstraf open staan

De politie heeft afgelopen weekeinde een automobilist aangehouden in Rotterdam, die nog tien jaar gevangenisstraf open had staan. Agenten kwamen de man bij een controle op het spoor.

De 47-jarige man reed op de Nieuwe Binnenweg met een telefoon in zijn handen. Dat was voor de politie genoeg reden om hem te controleren. "Val je toch even met een kleine overtreding door de mand", schrijft de politie op sociale media.

Waarom de man nog tien jaar de gevangenis in moet, kan de politie niet zeggen. Hij is aangehouden en wordt overgedragen aan België.