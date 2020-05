Game, set, match: voormalig tenniscoach definitief veroordeeld voor moord Koen Everink

Everink werd begin maart 2016 dood aangetroffen in zijn woning in Bilthoven. Hij kwam om het leven door meerdere messteken. Het destijds 6-jarige dochtertje van Everink vond haar vader 's ochtends in een plas bloed. Ook een kostbaar horloge van het slachtoffer verdween destijds. Het werd later bij familie van De J. gevonden.

De gokverslaafde tenniscoach had een schuld van 80 duizend euro bij zakenman Everink. De J. heeft altijd stellig ontkend. Zijn advocaat noemde het onderzoek onvolledig.

Net als de rechtbank acht het gerechtshof bewezen dat De J. Everink met voorbedachte rade om het leven heeft gebracht en het horloge heeft gestolen. Ook moet hij 46.000 euro betalen aan de nabestaanden. Ook de Hoge Raad stemt hiermee in. Daarmee is de uitspraak definitief.