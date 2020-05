Start jouw zangcarrière met deze tips van Esther Hart

Esther Hart ken je als deelneemster van het Eurovisie Songfestival in 2003, maar ze is ook zangcoach van artiesten als Marco Borsato. Zij is dus de ideale persoon om je tips te geven voor je zangcarrière. De afgelopen weken konden jullie haar vragen stellen over zingen en daar geeft ze hier antwoord op!

Ik zing elke dag onder de douche, maar al m'n huisgenoten horen me. Hoe weet ik of ik zuiver zing en kan ik dat zelf checken? Want de huisgenoten zeggen van niet.

"Onder de douche is dat best lastig om te checken, want om te kijken of je zuiver zingt, heb je een referentie nodig. Bijvoorbeeld een referentie naar een instrument", vertelt Esther. "Als je zonder begeleiding zingt, weet je niet zeker of je lekker in het akkoord zit." Benieuwd naar de rest van het antwoord? Bekijk dan de video hieronder.

Als ik zing, raak ik snel buiten adem. Wat kan ik daaraan doen? Zijn er oefeningen die je me kunt aanraden?

"Tijdens het zingen is het belangrijk dat je een mooie, lage ademhaling gebruikt. Bij zingen heb je een buikademhaling nodig", legt Esther uit. In de onderstaande video vertelt ze daar meer over.

Ik doe iedere week wel een paar keer karaoke. Bestaat er zoiets als te veel zingen? En wat kun je doen om je stem te bewaren?

"Te veel zingen kan volgens mij niet, want zingen is gewoon lekker en leuk om te doen", vindt Esther. "Maar als je veel zingt, word je een beetje schor. Dat heeft te maken met een goede zangtechniek. Als je een techniek gebruikt, kun je heel lang zingen. Maar je moet het wel op een goede manier doen", geeft Esther aan. Kijk verder voor de rest van het antwoord.

De regionale sterren van het Rijnmond Dreamteam geven de komende weken op onze website meer tips om een nieuwe vaardigheid te leren, of om nóg beter te worden in wat je al doet. Al eerder gaf Ferry Corsten dj-tips, leerde je van Thomas Verhaar hoe je een goede voetballer wordt en vertelde Uriah Arnhem alles over acteren.