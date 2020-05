Feyenoord met spelers akkoord over salarisverlaging

Spelers van Feyenoord leveren deel van salaris in

Feyenoord heeft met de spelersgroep een akkoord bereikt over salarisverlaging. De club had een beroep gedaan op de spelers om een offer te maken nu de club vanwege de coronacrisis het financieel zwaar heeft. Het gaat om een tijdelijke verlaging van het salaris. Ook de directie en technische staf leveren een gedeelte van het loon in.