RIVM: 26 nieuwe coronadoden, tien ziekenhuisopnames

Er zijn tot nu toe zeker 5856 mensen in Nederland overleden aan het coronavirus, zo meldt het RIVM in de update van dinsdag. Het aantal sterfgevallen is sinds maandag met 26 gestegen. Het aantal mensen dat in het ziekenhuis is opgenomen (geweest) steeg met tien, naar 11.690.

Het dinsdag nieuw gemelde aantal sterfgevallen is hoger dan maandag, toen het RIVM sprak over acht nieuwe coronadoden. Zondag waren dat er nog elf. De tien nieuw gemelde ziekenhuisopnames van dinsdag zijn ook iets hoger dan de acht van gisteren, maar wel lager dan de dertien van zondag.

Het aantal geregistreerde besmettingen in Nederland staat inmiddels op 45.578: een toename van 133 personen ten opzichte van maandagmiddag. Dat is een lagere stijging dan een dag geleden.

"De cijfers passen bij het beeld dat de maatregelen werken", meldt het RIVM. "Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger."

Acht nieuwe sterfgevallen in de regio, zeven uit Dordrecht

Van de vandaag 26 nieuw gemelde sterfgevallen in heel Nederland komen er acht uit onze regio. Zeven daarvan komen uit Dordrecht, één uit Zwijndrecht. De hoge toename in Dordrecht komt hoogstwaarschijnlijk door de corona-uitbraak in verpleeghuis Het Parkhuis, waar inmiddels twintig bewoners zijn overleden aan het virus. Meer dan de helft is in korte tijd besmet geraakt.

Het totale aantal coronadoden in onze regio staat nu op 683. Het totale aantal regiogenoten dat in het ziekenhuis is opgenomen (geweest) veranderde niet, dat aantal staat nog altijd op 1212. Het aantal vastgestelde besmettingen in de regio nam met veertien toe. Dat zijn er minder dan de 33 van gisteren en de 26 van zondag.

Kijk hieronder naar de cijfers uit jouw gemeente. Het eerste getal staat voor het aantal geconstateerde besmettingen, het tweede getal voor het aantal ziekenhuisopnames, het derde getal voor het aantal coronadoden in die gemeente.

RIVM - 26 mei, 14.00 uur:

Alblasserdam 42 - 10 - 4

Albrandswaard 97 - 14 - 8

Barendrecht 128 - 40 - 12

Brielle 32 - 11 - 0

Capelle a/d IJssel 284 - 52 - 52

Dordrecht 444 - 83 - 47

Goeree-Overflakkee 260 - 53 - 33

Gorinchem 148 - 18 - 15

Hardinxveld-Giessendam 33 - 2 - 2

Hellevoetsluis 65 - 16 - 2

Hendrik-Ido-Ambacht 53 - 8 - 5

Hoeksche Waard 296 - 76 - 20

Krimpen a/d IJssel 75 - 10 - 7

Lansingerland 177 - 42 - 24

Maassluis 62 - 20 - 4

Molenlanden 115 - 18 - 8

Nissewaard 174 - 54 - 17

Papendrecht 69 - 9 - 6

Ridderkerk 130 - 37 - 15

Rotterdam 2346 - 502 - 327

Schiedam 233 - 56 - 23

Sliedrecht 58 - 9 - 5

Vlaardingen 266 - 43 - 28

Westvoorne 25 - 6 - 0

Zwijndrecht 150 - 23 - 19

Totaal: 5762 besmettingen, 1212 ziekenhuisopnames & 683 coronadoden

