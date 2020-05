Met 'ongelofelijk rotgevoel' geen Zesdaagse in Ahoy dit najaar

De 39ste editie van de Rotterdamse Zesdaagse gaat dit najaar niet door. Het evenement baanwielrennen, tegenwoordig de Wooning Zesdaagse, wordt verplaatst naar december 2021. De zesdaagse zou in november dit jaar terugkeren in Rotterdam Ahoy. Door de onzekere tijd heeft de organisatie dat nu een jaar uitgesteld.

Tot nu toe was de zesdaagse altijd in januari, maar omdat de organisatie graag wil dat de de finale op zondag is, zou het evenement voortaan in het najaar zijn. Met dit uitstel zit er dus bijna twee jaar tussen de afgelopen en de eerstvolgende editie.

De organisatie is bang dat er voor een editie dit jaar te weinig fitte renners beschikbaar zijn, door een mogelijk drukke agenda van de Internationale Wielerunie. Daarnaast zijn er de uitdagingen die de coronamaatregelen waarschijnlijk met zich meebrengen voor publiek en renners. De eerstvolgende editie van de Wooning Zesdaagse verhuist nu naar dinsdag 7 tot en met zondag 12 december 2021.

Rotgevoel

"Ik heb een ongelooflijk rotgevoel bij deze noodzakelijke beslissing” zegt wedstrijdleider Michael Zijlaard. "Peter Schep en ik bouwden aan een sportevenement dat het baanwielrennen nog meer in de etalage zet. De komende editie zou geen stap vooruit maar een stap terug zijn in ons streven om een kwalitatieve Wooning Zesdaagse neer te zetten. Dus knijpen we nu helaas in de remmen, om volgend jaar, goed voorbereid, keihard terug te komen."

Al gekochte kaartjes voor dit najaar blijven gewoon geldig voor 2021. In de tussentijd kijkt de organisatie naar kleine of online evenementen en er komt een tv-programma met gasten als Jan-Willem van Schip, Niki Terpstra en Wim Stroetinga.