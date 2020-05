Opnieuw minderjarige aangehouden voor steekpartij Spijkenisse

De aanleiding van de steekpartij was een mishandeling eerder dat weekend. In de nacht van zaterdag op zondag werd de 18-jarige zoon van het 41-jarige slachtoffer mishandeld door een groep jongens. Toen de zoon de daders zondagmiddag zag, ging zijn vader verhaal halen. Tijdens de ruzie die ontstond, werd hij gestoken in zijn bovenlichaam. Hij ligt nog steeds in het ziekenhuis.

De 17-jarige jongen uit Spijkenisse meldde zich diezelfde dag nog bij de politie.